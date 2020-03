Coronavirus: 500mila i punti vendita aperti durante l’emergenza, oltre 230mila nel settore alimentare

Roma, 19 marzo 2020 – Sono mezzo milione gli esercizi commerciali e dei servizi alla persona, al cui interno lavorano 800mila dipendenti, che restano aperti in base al decreto del Governo anti-coronavirus. Fra questi, più di 230mila riguardano il settore alimentare, che assicura una copertura capillare sull’intero territorio nazionale. E’ quanto mostra una elaborazione di Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio.

Il maggior numero di punti vendita di prodotti alimentari si trova in Campania (quasi 33mila con 37mila dipendenti), che vanta la maggior rete a livello nazionale di piccoli esercizi commerciali al dettaglio (oltre 19mila), di minimarket (quasi 11mila) e di negozi di prodotti surgelati (633).

Di “taglia” maggiore sono invece gli oltre 25mila esercizi alimentari della Lombardia, seconda per diffusione di punti vendita di questo settore, al cui interno lavorano oltre 82mila dipendenti. Non a caso questa regione vanta il maggior numero di Ipermercati attivi nel Paese (212 con 23mila dipendenti), ai quali si affiancano 2.100 Supermercati, in cui lavorano 38mila persone. Non mancano però anche i negozi di vicinato: quasi 15mila quelli presenti sul territorio con 12mila dipendenti.

Ampia la disponibilità di esercizi commerciali dedicati al cibo e alle bevande anche nel Lazio: oltre 24mila quelli presenti con 44mila dipendenti. Nella regione della Capitale, in cui un po’ tutte le tipologie di vendita alimentare sono rappresentate, si concentra il maggior numero di discount a livello nazionale: 363 con quasi 4mila dipendenti. La regione è anche al secondo posto per diffusione di Ipermercati (90 con quasi 2mila lavoratori) e al terzo posto (dopo Campania e Sicilia) per presenza di Supermercati (oltre 2.500 con più di 21mila lavoratori).

A seguire per capillarità di punti vendita alimentari la Sicilia (quasi 21mila con oltre 32mila dipendenti e il primato nazionale per numero di Supermercati) e la Puglia (oltre 18mila e 28mila lavoratori).

Sfiorano quota 47mila e i 96mila dipendenti le farmacie, parafarmacie e i punti vendita dedicati agli articoli sanitari e per l’igiene ai quali i provvedimenti di contrasto al coronavirus chiedono di restare aperti al pubblico. I numeri più elevati si trovano in Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia e Puglia. La Lombardia ha il numero maggiore di farmacie, la Campania quello delle parafarmacie e di punti vendita di articoli medicali e ortopedici, la Sicilia quelli di prodotti igienico-sanitari.

Attività economiche del Commercio al dettaglio e degli Altri servizi alla persona esentate dalla chiusura ai sensi del DPCM 11 marzo 2020

Sedi e unità locali registrate al 31 dicembre 2019 e addetti dipendenti.

Riepilogo generale

Regione Totale Commercio alimentare Totale farmacie, articoli sanitari e per l’igiene Altro TOTALE autorizzate all’apertura TOTALE localizzazioni commercio al dettaglio e Altri servizi per la persona % autorizzate sul totale dei relativi comparti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti ABRUZZO 5.761 10.260 1.050 1.650 5.441 6.210 12.252 18.120 33.966 36,1% BASILICATA 3.070 3.224 495 551 2.171 1.715 5.736 5.490 13.360 42,9% CALABRIA 9.868 12.129 1.986 2.255 7.562 5.454 19.416 19.838 54.943 35,3% CAMPANIA 33.319 37.272 5.671 7.760 25.367 22.761 64.357 67.793 171.706 37,5% EMILIA ROMAGNA 13.819 39.123 3.300 7.261 14.353 19.369 31.472 65.753 84.054 37,4% FRIULI-VENEZIA GIULIA 3.599 11.182 792 1.961 3.604 4.724 7.995 17.867 21.548 37,1% LAZIO 24.359 44.807 4.874 12.388 24.232 24.516 53.465 81.711 151.307 35,3% LIGURIA 8.027 14.186 1.442 2.941 5.713 5.679 15.182 22.806 42.002 36,1% LOMBARDIA 25.248 82.657 5.923 17.187 29.849 41.578 61.020 141.422 173.663 35,1% MARCHE 5.954 12.202 1.192 2.157 5.562 5.651 12.708 20.010 34.429 36,9% MOLISE 1.654 2.016 254 275 1.164 1.040 3.072 3.331 7.713 39,8% PIEMONTE 14.337 34.850 3.161 6.330 14.623 15.952 32.121 57.132 89.100 36,1% PUGLIA 18.479 28.497 3.602 5.277 15.215 14.547 37.296 48.321 98.193 38,0% SARDEGNA 8.862 13.605 1.359 2.489 6.507 6.647 16.728 22.741 42.325 39,5% SICILIA 20.701 32.333 4.428 6.981 16.864 14.519 41.993 53.833 116.309 36,1% TOSCANA 14.373 28.348 2.859 6.458 13.930 16.430 31.162 51.236 90.368 34,5% TRENTINO – ALTO ADIGE 3.389 9.148 561 1.514 2.319 4.015 6.269 14.677 16.663 37,6% UMBRIA 3.509 7.435 639 1.384 3.376 4.516 7.524 13.335 20.582 36,6% VALLE D’AOSTA 476 1.384 93 167 426 535 995 2.086 2.518 39,5% VENETO 13.393 43.147 3.111 8.766 14.784 21.089 31.288 73.002 90.325 34,6% ITALIA 232.197 467.805 46.792 95.752 213.062 236.947 492.051 800.504 1.355.074 36,3% SALERNO 6.631 6.933 1.124 1.268 4.964 3.829 12.719 12.030 32.388 39,27%

Fonte: elaborazioni InfoCamere-Unioncamere su dati Registro delle Imprese e archivi INPS

Addetti INPS aggiornati al 30 settembre 2019

Commercio al dettaglio di generi alimentari

Regione 47111 47112 47113 47114 47115 472 Totale Commercio alimentare Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti ABRUZZO 18 1.942 663 4.766 51 157 1.518 1.219 34 46 3.477 2.130 5.761 10.260 BASILICATA 7 149 229 1.273 47 131 1.113 965 24 14 1.650 692 3.070 3.224 CALABRIA 43 1.280 972 5.764 68 343 3.179 2.046 144 92 5.462 2.604 9.868 12.129 CAMPANIA 57 1.572 2.544 15.508 118 547 10.644 9.387 633 359 19.323 9.899 33.319 37.272 EMILIA ROMAGNA 57 10.331 1.088 17.639 81 464 4.441 5.133 50 52 8.102 5.504 13.819 39.123 FRIULI-VENEZIA GIULIA 25 1.561 462 5.906 49 477 1.090 1.494 15 291 1.958 1.453 3.599 11.182 LAZIO 90 1.915 2.534 21.454 363 3.986 7.682 7.461 259 208 13.431 9.783 24.359 44.807 LIGURIA 16 923 465 6.811 60 202 2.336 3.031 86 99 5.064 3.120 8.027 14.186 LOMBARDIA 212 23.011 2.140 38.154 146 1.006 7.765 8.016 136 226 14.849 12.244 25.248 82.657 MARCHE 28 1.553 643 6.124 21 81 1.612 1.804 56 36 3.594 2.604 5.954 12.202 MOLISE 2 150 126 1.000 7 29 568 374 9 8 942 455 1.654 2.016 PIEMONTE 85 8.235 1.192 16.739 105 411 4.628 3.909 42 68 8.285 5.488 14.337 34.850 PUGLIA 34 2.404 1.655 8.960 195 2.216 5.230 6.721 169 115 11.196 8.081 18.479 28.497 SARDEGNA 20 2.045 821 6.211 67 348 2.709 2.135 91 40 5.154 2.826 8.862 13.605 SICILIA 66 2.650 2.569 16.027 118 824 5.053 4.388 167 120 12.728 8.324 20.701 32.333 TOSCANA 47 2.885 845 14.253 69 535 4.621 4.753 74 55 8.717 5.867 14.373 28.348 TRENTINO – ALTO ADIGE 13 355 386 4.240 19 198 1.286 2.655 8 6 1.677 1.694 3.389 9.148 UMBRIA 9 526 338 3.810 29 152 1.040 1.401 21 20 2.072 1.526 3.509 7.435 VALLE D’AOSTA 4 443 21 482 4 20 193 245 0 0 254 194 476 1.384 VENETO 78 6.480 1.408 21.245 99 5.276 3.373 4.494 70 136 8.365 5.516 13.393 43.147 ITALIA 911 70.410 21.101 216.366 1.716 17.403 70.081 71.631 2.088 1.991 136.300 90.004 232.197 467.805 SALERNO 14 89 499 2.946 48 245 2.138 1.644 1645 82 3.768 1.927 6.631 6.933

Fonte: elaborazioni InfoCamere-Unioncamere su dati Registro delle Imprese e archivi INPS

Addetti INPS aggiornati al 30 settembre 2019

Farmacie, parafarmacie e articoli igienico-sanitari

Regione 47522 47731 47732 4774 47751 Totale farmacie, parafarmacie, articoli sanitari e per l’igiene Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Farmacie Parafarmacie Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti Localizzazioni Dipendenti ABRUZZO 45 46 301 857 151 127 173 180 380 440 1.050 1.650 BASILICATA 22 5 117 236 96 68 64 43 196 199 495 551 CALABRIA 123 107 464 1.108 294 185 312 200 793 655 1.986 2.255 CAMPANIA 297 220 1.309 4.538 440 329 832 633 2.793 2.040 5.671 7.760 EMILIA ROMAGNA 75 68 1.083 3.956 213 221 581 607 1.348 2.409 3.300 7.261 FRIULI-VENEZIA GIULIA 24 31 297 1.005 44 81 138 217 289 627 792 1.961 LAZIO 215 220 1.188 6.637 367 604 802 1.367 2.302 3.560 4.874 12.388 LIGURIA 85 81 454 1.484 103 113 225 241 575 1.022 1.442 2.941 LOMBARDIA 201 248 2.279 8.171 376 490 790 1.512 2.277 6.766 5.923 17.187 MARCHE 51 42 394 1.234 96 93 183 175 468 613 1.192 2.157 MOLISE 16 14 74 101 23 12 37 33 104 115 254 275 PIEMONTE 96 93 1.249 3.759 211 251 458 479 1.147 1.748 3.161 6.330 PUGLIA 249 198 912 2.796 333 280 600 552 1.508 1.451 3.602 5.277 SARDEGNA 48 75 398 1.271 227 212 172 160 514 771 1.359 2.489 SICILIA 372 425 1.055 3.543 377 342 768 607 1.856 2.064 4.428 6.981 TOSCANA 85 122 1.001 3.930 192 212 453 449 1.128 1.745 2.859 6.458 TRENTINO – ALTO ADIGE 20 4 209 756 39 49 82 112 211 593 561 1.514 UMBRIA 31 20 173 828 72 77 101 84 262 375 639 1.384 VALLE D’AOSTA 6 9 37 81 3 5 12 9 35 63 93 167 VENETO 95 97 1.044 4.792 212 247 575 668 1.185 2.962 3.111 8.766 ITALIA 2.156 2.125 14.038 51.083 3.869 3.998 7.358 8.328 19.371 30.218 46.792 95.752 SALERNO 39 14 266 715 139 79 142 106 538 354 1.124 1.268

Fonte: elaborazioni InfoCamere-Unioncamere su dati Registro delle Imprese e archivi INPS

Addetti INPS aggiornati al 30 settembre 2019