Battipaglia: scattano i controlli serrati alla stazione, presenza di Polizia Municipale e Polizia di Stato

Battipaglia. Nella giornata odierna sono iniziati i controlli all’esterno della stazione di Battipaglia da parte della Polizia Municipale,coordinata dal Tenente Colonnello Gerardo Iuliano, e Polizia di Stato.

I controlli da parte dei corpi delle forze dell’ordine sono scattati in seguito alle recenti ordinanze emanate, che prevedono dei controlli serrati in ogni stazione per monitorare gli arrivi e le partenze in ogni comune atti a debellare il contagio esponenziale del Coronavirus

Nel frattempo il governatore della Campania Vincenzo De Luca si è espresso sulla questione del blocco dei treni da/per la Campania:

“Esprimo il mio vivo apprezzamento per la tempestività e l’importanza della decisione assunta dal Governo, ed esplicitata dal decreto congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno, per il blocco di tutte le partenze da Nord a Sud. Questo ci aiuterà a combattere meglio la diffusione del contagio.

Ricordo tuttavia che rimane aperto un problema che a mio parere va affrontato con altrettanta tempestività e determinazione: il controllo del territorio, per il quale le forze in campo sono insufficienti.

Da questo punto di vista ritengo assolutamente necessario impegnarsi in un grande sforzo collettivo, rivolto all’obiettivo essenziale e prioritario di contenere il contagio.”