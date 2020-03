Covid-19: padre morto e mamma infetta. Bambina in difficoltà a Napoli

Il Covid-19 sta creano non pochi disagi ai cittadini di tutto il mondo che sono costretti alle loro case ormai da settimane.

Con il passare del tempo si moltiplicano i drammi nelle famiglie più bisognose cosi come le storie assurde che non vorremmo mai ascoltare.

E’ il caso di una bambina napoletana di 9 anni che ha perso il papà, un operatore finanziario del Vomero, per il coronavirus e ha la mamma è risultata positiva al tampone. La bambina dovrà rimanere in casa con la madre poiché i nonni non possono accoglierla a causa dell’obbligo di quarantena causa virus.

E’ solo uno dei tanti problemi che si stanno creando a causa del Covid-19, che per ora ha interessato le persone anziane ma che con il tempo sta inziando a complicare la vita anche dei più giovani.

Fonte: Il Mattino