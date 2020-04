Eboli: Davide Balzano nominato ambasciatore dell’Aiap, i complimenti del Sindaco

“L’ebolitano Davide Balzano è stato nominato ambasciatore per la Campania della Aiap, l’associazione italiana design della comunicazione visiva. Fondatore della società di marketing e comunicazione Zonalab e promotore di Mocrea, che vede insieme diversi professionisti ed imprenditori della comunicazione ebolitani, Balzano affiancherà il direttivo nazionale dell’Aiap nell’impegno a diffondere la cultura del progetto grafico nel territorio regionale.

In questo periodo di emergenza, in cui il ruolo svolto dalla comunicazione, oltre che dall’informazione, si conferma tanto fondamentale quanto strategico, per l’impatto che tali settori hanno sulla nostra società, questa notizia mi rende particolarmente orgoglioso.

All’amico Davide, già affermato professionista vanno i miei complimenti e il mio più sincero augurio di buon lavoro.”