De Luca: “donate alla Regione Campania per sostenere la lotta al Covid-19”

“🔴 #CORONAVIRUS: grazie alla straordinaria Marisa Laurito, che ci ricorda che è possibile supportare la raccolta fondi della Regione Campania per l’acquisto di attrezzature e strumenti per i nostri ospedali e le nostre strutture sanitarie in prima linea nella lotta contro l’epidemia.

Per le donazioni la Regione Campania ha predisposto un conto corrente, IBAN: IT38V0306903496100000046030, con causale “COVID-19 DONAZIONE”.

In tanti state contribuendo. Grazie a tutti.

LA CAMPANIA SA FARE SQUADRA.

DONIAMO.”