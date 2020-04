Coronavirus: i dati odierni in Italia, calo di contagi ma aumentano i morti

Sono 16.523 le vittime per aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 636. Domenica l’aumento era stato di 525. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Calano ancora i malati di coronavirus ricoverati nelle terapie intensive: sono 3.898 i pazienti nei reparti, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.343 solo in Lombardia. Dei 93.187 malati complessivi, 28.976 sono poi ricoverati con sintomi – 27 in piu’ rispetto a ieri – e 60.313 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato e’ stato reso noto dalla Protezione civile