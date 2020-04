Cava de’Tirreni: un altro decesso. Il Sindaco fa il punto della situazione ai nostri microfoni

“Ci stringiamo tutti ai fratelli ed alla famiglia di Angelo Senatore, ai quali esprimo il cordoglio mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale per l’immenso dolore che li ha colpiti e che ci accomuna in questo tempo di grande sofferenza.

In questi momenti così tristi ci deve sorreggere il nostro senso di Comunità che ci ha sempre contraddistinti e ci consentirà, ancora una volta, di riprenderci e rialzarci per andare avanti, nel ricordo e nel rispetto di coloro che non ci sono più.”

Questo il post del Sindaco Servalli di Cava de’Tirreni che commemora un’altra vittima nel suo Comune a causa del Coronavirus, la sesto deceduto alla sola età di 46 anni. Il primo cittadino si stringe al dolore della famiglia e si aggrappa a quel senso di comunità per una nuova rinascita che consentirà a tutti di rialzarsi.

Il Sindaco Servalli ospite nella nostra trasmissione in onda tutti i giorni alle 17:00 “Speciale Coronavirus” ha fatto il punto della situazione su questa emergenza che ha fortemente colpito Cava de’Tirreni.

Il Primo Cittadino ha dichiarato che nel suo comune ci sono ben 24 contagiati di cui 6 ricoverati in ospedale e 18 monitorati nelle proprie abitazioni, 1 persona guarita. Purtroppo però il conto dei morti è molto doloroso addirittura 6, l’ultimo decesso avvenuto stamattina.

Ha inoltre invitato tutta la cittadinanza a prestare molta attenzione e ad osservare scrupolosamente le norme vigenti per evitare il contagio in quanto il falso mito che il virus colpisse solo persone anziane è ormai sfatato così come la generale sottovalutazione del pericolo che il Coronavirus fosse poco più di un’influenza come dichiarato inizialmente da alcuni esperti.

Ha poi parlato dell’ordinanza ancora più restrittiva emessa per i giorni a ridosso della Pasqua, affermando che ci sarà una totale chiusura dei negozi per i giorni di Domenica e Lunedì, ovvero i giorni di Pasqua e Pasquetta, fatta eccezione ovviamente per le farmacia. L’ordinanza è ovviamente accompagnata da un’intensificazione dei controlli, mettendo in campo tutte le forze dell’ordine tra il centro urbano e tutte le frazioni presenti nel Comune.

Il Sindaco ha invitato i suoi concittadini a rispettare rigorosamente le ordinanze ministeriali almeno fino a quando sarà raggiunto il picco, previsto per fine aprile inizio maggio, e anche oltre, finché il pericolo non sarà lontano.

Sulla manovra socio-economica attuata da De Luca in Campania ci ha tenuto ad invitare le istituzioni competenti ad una “sburocratizzazione” per rispettare i tempi e per non vanificare l’imponente sforzo economico della Regione Campania.