Eboli: il Sindaco Cariello ai nostri microfoni “Prendo decisioni come un padre di famiglia, vietato abbassare la guardia”

Nella nostra trasmissione “Speciale Coronavirus” che va in onda tutti i giorni alle ore 17 nella quale intervengono numerosi ospiti illustri e rappresentati comunali a discutere e fare un bilancio su quella che è la situazione attuale riguardante l’emergenza in atto causata dal Covid-19.

Ai nostri microfoni oggi è intervenuto collegato via Skype il Sindaco di Eboli Massimo Cariello.

Il Sindaco ha discusso dell’ordinanza restrittiva firmata questa mattina che sarà in vigore nei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo. Secondo quanto affermato dal Sindaco e dall’ordinanza da lui firmata nei giorni di Domenica e Lunedì tutte le attività saranno chiuse fatta eccezione per le farmacie e le edicole la domenica mattina. A questa ordinanza restrittiva fa seguito un’intensificazione dei controlli sul tutto il territorio ebolitano per scoraggiare chiunque ad uscire dalle proprie abitazioni se non per manifesta necessità. Per venire incontro ai cittadini però il Sindaco ha prolungato di un’ora l’orario di chiusura delle attività commerciali nei giorni di venerdì e sabato.

Il Primo Cittadino si è congratulato con i suoi concittadini per il rigoroso rispetto delle vigenti ordinanze, ha inoltre affermato che sarà a breve in vigore l’obbligo di mascherina e il Comune stesso si impegnerà a distribuire i dispositivi di sicurezza a tutti i cittadini.

Sui buoni spesa ha affermato che nei prossimi giorni ne saranno distribuiti almeno mille in ordine alfabetico in modo da non creare assembramenti nei luoghi preposti.

Sulla situazione contagiati il comune di Eboli registrava 6 contagiati scesi ora a 3 anche se nelle prossime ore è atteso l’esito di altri tamponi.

Ha invitato nuovamente la cittadinanza a non abbassare la guardia in quanto il pericolo non è ancora scampato, anzi la situazione è ancora delle più pericolose.

Alla nostra domanda su una previsione del picco di contagi il Primo Cittadino non ha voluto esprimersi anche alla luce di numerosi pareri contrastanti da parte degli organi esperti, affermando di aver preso decisioni come se fosse un padre di famiglia che non vuole altro che proteggere i suoi figli.

Per quanto riguarda il nuovo decreto socio-economico che sarà messo in atto dalla Campania il Sindaco di Eboli ha invitato le istituzioni ad ampliare il piano fino oltre quelli che saranno i giorni terminali dell’emergenza dato che secondo la sua opinione questa situazione avrà riscontri socio economici che vanno ben oltre questo periodo di emergenza