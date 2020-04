Fuga per la seconda casa al mare: 4 famiglie multate nel Cilento

Continua la battaglia al Covid-19.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio italiano per accertarsi del rispetto di divieti imposti dal decreto.

In Campania quattro famiglie, a bordo di quattro autovetture diverse e in orari differenti, hanno provato a raggiungere Marina di Camerota, in Cilento, dove hanno la seconda casa. Tuttavia sono stati bloccati dalla Polizia che stava perlustrando le strade in quelle ore.

Tutte e quattro le famiglie sono state rispedite alle loro ‘prime’ abitazioni dopo essere state multate per centinaia di euro.

Fonte: SalernoToday