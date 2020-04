Arresto cardiaco durante l’anestesia: muore in Puglia influencer di Battipaglia

BATTIPAGLIA. Non ce l’ha fatta, colta da un improvviso arresto cardiaco durante l’anestesia per un intervento di liposuzione alle gambe. L’influencer battipagliese Alessia Ferrante, 37 anni, è tragicamente scomparsa a Monopoli, in Puglia, in un poliambulatorio privato.

Durante l’intervento estetico sono sopraggiunte le complicazioni risultate poi fatali per la 37enne.

La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta.

La donna era una influencer attiva nel campo dell’estetica, con 106mila follower su Instagram.

(fonte RadioAlfa)