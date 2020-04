Battipaglia: nuova ordinanza anticovid. Le info

I limiti per il Covid-19 continuano almeno fino al 3 maggio.

Sostanzialmente rimangono in vigore tutte le restrizioni che ci hanno accompagnato fino ad oggi.

Anche a Battipaglia è confermata, sino a tutto il 3 Maggio 2020, salvo ulteriori proroghe, la chiusura delle Ville Comunali cittadine e di tutti gli impianti e strutture sportive di proprietà comunale.



Inoltre da limitare su tutto il territorio comunale, dal 14 Aprile sino a tutto il 3 maggio 2020, gli orari di apertura delle attività commerciali al dettaglio e di servizi per la persona, come al momento consentite e così come riportate negli elenchi al DPCM 10 Aprile 2020, alla sola fascia oraria quotidiana dalle ore 06:00 alle ore 19:00.



Continuano le limitazioni in materia di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri oltre che di vestiti per bambini e neonati come recate dalla richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Campania N.32 del 12 Aprile 2020;



Sono esonerate dalle limitazioni orarie le seguenti attività commerciali:

a. Farmacie e parafarmacie;

b. Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

c. Attività di commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, via televisione e/o per corrispondenza.

