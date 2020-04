Coronavirus e Fase 2, a Battipaglia parla Longo (Fi): “necessario pianificare parziale ripresa”

BATTIPAGLIA. “Mentre ci avviamo lentamente alla c.d. Fase 2 in questo particolare momento occorre pianificare una parziale ripresa delle attività artigianali, commerciali e sociali, per non farsi trovare impreparati.

La nostra città è ricca anche di attività di bar, gelaterie, pizzerie, rosticcerie e similari e poiché la necessità di dilatare gli spazi per ragioni di sicurezza metterà a dura prova l’intero settore, occorre ricercare delle valide alternative.

Per alcuni esercizi commerciali, infatti, sui banconi si sviluppa la maggior parte dell’attività e per rispettare le norme previste di distanziamento si ridurrebbe di molto quel volume. Pertanto, oltre naturalmente all’asporto, si potrebbero utilizzare gli spazi esterni alle attività, visto anche il periodo primaverile ed estivo, con tavolini all’aperto. In questa ottica è assolutamente fondamentale avviare adesso velocemente l’iter amministrativo per rispondere alle esigenze di tutto il settore e dei consumatori.

L’Amministrazione comunale deve predisporre immediatamente insieme agli uffici un regolamento per consentire, in modo uniforme e trasparente, l’accesso gratuito agli spazi esterni degli esercenti le attività di somministrazione e ristorazione, prevedendo anche la possibilità di occupare le aree antistanti con tavolini, arredi e coperture, non invadenti e omogenee con l’architettura delle aree interessate. Sarebbe auspicabile la convocazione a strettissimo giro da parte del sindaco di un tavolo, secondo le modalità previste in questa fase, con gli assessori e i dirigenti interessati, per partire subito con la fase operativa.

È necessario poi insistere affinché il governatore della Campania finalmente inizi a consentire la riapertura delle pasticcerie e rosticcerie che potrebbero svolgere l’attività al pari dei fornai e riavviare l’attività di asporto anche per pizzerie e ristoranti, ovviamente con tutte le norme del caso.

Il futuro della nostra città passerà anche per la ripresa delle attività e dei rapporti sociali, ovviamente nel rispetto dell’esigenza della sicurezza sanitaria di tutti i cittadini”.