Coronavirus Campania: il bilancio aggiornato provincia per provincia

Tempo di Lettura: 1 minuto

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino dei dati ripartiti su scala provinciale in base ai tamponi elaborati fino alle ore 23.59 di domenica 19 aprile. Di seguito il numero decessi e numero guariti che risultano a quell’ora. In serata sarà inviato come sempre il Bollettino aggiornato alle ore 22.00 di oggi con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno.

Il punto alle ore 23.59 di ieri:

Totale positivi: 4.074

Totale tamponi: 51.090



Totale deceduti: 309

Totale guariti: 746 (di cui 631 totalmente guariti e 115 clinicamente guariti)

​

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.181 (di cui 833 Napoli Città e 1348 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 622

Provincia di Avellino: 427

Provincia di Caserta: 400

Provincia di Benevento: 170

Altri in fase di verifica Asl: 274