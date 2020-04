Fase 2, Consorzio Salerno Qualità: “ripristinare i mercatini alimentari”

Tempo di Lettura: 2 minuti

SALERNO. Il Presidente del “Consorzio Salerno Qualità”, Sabato Pecoraro in una nota inviata al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha evidenziato che tra i settori ad aver sofferto maggiormente nei giorni in cui l’Italia è ferma per contrastare il contagio della pandemia c’è sicuramente quello del commercio su aree pubbliche.

“Tra le tempestive misure straordinarie scelte dalla Giunta Regionale della Campania – si legge – al fine della tutela della salvaguardia della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito improvvisamente il nostro Paese, l’aver chiuso i mercatini rionali, in particolare quelli che riguardano il settore Alimentare, il crollo delle vendite all’interno dei Centri Agro-Alimentari è stato immediato”.

“Pur comprendendo che, il provvedimento da Lei adottato era finalizzato all’evitare quanti più possibili raggruppamenti di persone, anche se in altre regioni d’Italia, i mercatini del settore alimentare, sono stati esclusi dalla chiusura, con la Fase 2, sarebbe auspicabile che siano ripristinati anche in tutto il territorio della Campania”.

L’augurio del Presidente Sabato Pecoraro è che ciò accada e che le varie amministrazioni comunali provvedano al controllo degli ingressi evitando assembramenti. “Per gli ambulanti – conclude – il momento è veramente drammatico”.