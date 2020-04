Eboli: installate nuove pompe di aspirazione all’ospedale. Zero i sanitari contagiati

Tempo di Lettura: 2 minuti

“Nessun contagiato fra medici e personale sanitario dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. E’ questo il report che arriva da una struttura che, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, si è dimostrata un’eccellenza regionale nel trattamento di patologie infettive. Un reparto adibito con dodici posti e con attrezzatura esclusivamente dedicata, con apposite camere di filtro per rendere il personale sterile in entrata e uscita limitando al minimo la possibilità di contagio.

Una struttura all’avanguardia che da oggi può contare anche su nuove pompe di aspirazione che purificano l’aria della stanza e la reimmettono in circolo, garantendo ambienti salubri. Una fusion che ha prodotto grandi risultati grazie al lavoro degli infettivologi Giancalro Giolitto, Grazia Russo e Francesco Migliorino, affiancati dal reparto di pneumologia coordinato dal dottor Damiano Capaccio.





A loro va il nostro grazie e i nostri complimenti, a dimostrazione dell’eccellenza che la Campania ha a disposizioni, soprattutto nella Sanità”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e membro della Commissione Santià.