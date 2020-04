Nuova ordinanza in Campania: sarà possibile fare jogging ma con delle limitazioni, ecco quali

Tempo di Lettura: 2 minuti

Con la nuova ordinanza N.39 emessa e firmata oggi 25 Aprile dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, alcuni dei divieti in vigore fino ad ora sono stati cancellati. Uno di questi è sicuramente quello di poter svolgere attività ludiche e fisiche all’aperto, infatti da lunedì 27 aprile sarà possibile ma con delle dovute limitazioni. Ad esempio sarà possibile passeggiare o fare jogging all’aperto affinché si sia dotati di opportuna mascherina, si mantengano le misure di distanza cautelare e soprattutto affinché questo genere di attività venga svolto in prossimità delle proprie abitazioni. Inoltre vi saranno degli orari in cui ciò sarà permesso, quelli indicati sull’ordinanza sono dalle 6:30 alle 8:30 del mattino e poi in prima serata dalle 19:00 fino poi alle 22:00.

Ecco la voce dell’ordinanza della Regione Campania in cui vengono citate le concessioni e le limitazioni sopracitate:

Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: – ore 6,30-8,30; – ore 19,00-22,00.