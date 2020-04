Tempo di Lettura: 1 minuto

EBOLI. Sorpreso dai vigili urbani in borghese mentre violava le disposizioni del Dpcm e l’ordinanza Regionale. Finisce nei guai il titolare cinese di un ristorante sito in via Veneto, beccato dagli agenti di Polizia Municipale che attendendo in fila e fingendosi clienti lo hanno colto in flagranza di reato.

L’attività in questione aveva lavorato anche ieri, 25 aprile, nonostante le disposizioni di chiusura. Scattati sequestro e sanzione.