Covid19, vince la solidarietà: “Salerno Corre” raccoglie 6mila euro per il Ruggi

Tempo di Lettura: 4 minuti

SALERNO. La Maratona Solidale “Salerno Corre” ha fatto correre e camminare davvero tanti cuori. Fermata sulla strada dall’emergenza Covid19, ha continuato il suo incedere con una “Maratona Virtuale di Solidarietà”, promuovendo la donazione di pettorali virtuali, il cui ricavato è stato donato all’AOU, Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona per l’acquisto di materiale sanitario, al fine di fronteggiare l’emergenza.

Il cuore di tantissime persone ha corso e camminato con le gambe della solidarietà dando aiuto a chi opera in prima linea per affrontare e sconfiggere le insidie di un virus subdolo e invisibile, che ha colto tutti di sorpresa.

Nel corso di una videoconferenza tenutasi in mattinata, alla quale hanno partecipato anche l’Assessore all’ambiente e sport del comune di Salerno Angelo Caramanno e la Dott.ssa Giovanna Pizzo dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), il Presidente dell’Atletica Salerno Ruggero Gatto, ha consegnato l’assegno virtuale di 6.000 euro al Direttore dell’Ospedale di Salerno, Dott. Vincenzo D’Amato, esprimendo parole di apprezzamento per l’operato e il sacrificio che il personale medico e infermieristico sta svolgendo in questo periodo.

Il Dott. Vincenzo D’Amato ha ringraziato per la generosa iniziativa, che si somma ad altre donazioni ricevute che sarà molto utile per l’acquisto di materiali e attrezzature sanitarie necessarie per la gestione dell’emergenza sanitaria per il COVID-19”.

La videoconferenza è stata aperta da un saluto del Consigliere Regionale della Campania Luca Cascone che ha ringraziato il Presidente dell’Atletica Salerno Ruggero Gatto per la lodevole iniziativa di beneficenza, in sostegno ad un settore importante come quello della sanità in un momento di forte pressione.

Ha ribadito l’impegno che la regione Campania sta mettendo in atto per la gestione dell’emergenza, con senso di responsabilità e determinazione per uscire tutti insieme da questa situazione. E l’ottimo lavoro che sta svolgendo di tutto lo staff dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno.

Tra i partner della maratona virtuale di beneficenza ci sono stati la TDS (Timing Data Service) timing company leader a livello nazionale per numero di atleti cronometrati, l’ASD Nola Running che ha partecipato in massa fornendo un prezioso contributo alla raccolta fondi e alcuni testimonial di importanza nazionale quali l’ultra maratoneta Giorgio Calcaterra, tre volte campione del mondo nella 100 km di ultra maratona e Giorgio Damilano, marciatore campione italiano della 20 km nel 1979.

“Ringrazio tutti per la generosità dimostrata in questo momento di emergenza dove c’è bisogno di far sentire la vicinanza a chi ne ha più bisogno – ha concluso il Presidente della ASD Atletica Salerno Ruggero Gatto – ci auguriamo che si ritorni gradualmente alla normalità. Non abbiamo fretta, in questo momento abbiamo messo il nostro cuore al posto delle gambe per cercare di raggiungere il risultato e dare un aiuto concreto a tutti coloro che in questo particolare momento ne hanno più bisogno.

Ora siamo giunti al traguardo, non c’è primo e non c’è ultimo, ma l’unico vincitore è stata la solidarietà. Non c’è molto spazio per la gioia, viste anche le numerose vite spezzate da questo virus, ma c’è l’emozione per aver aiutato e sostenuto chi si occupa delle nostre vite, in questo momento così fragili, impaurite e sole. Godiamo di questo bel gesto che convince più di tanti discorsi e dona un po’ di speranza. Con l’augurio di poterci vedere presto da vicino e tornare ad abbracciarci”.