Tutti i marchi di pasta con grano 100% italiano

Tempo di Lettura: 9 minuti

Di periodi bui, il buon vecchio Stivale ne ha passati tanti e ne è sempre uscita a testa alta grazie alla resilienza dei suoi cittadini. Questo ci ha fortificato non solo come nazione ma anche nell’orgoglio personale, spingendo gli italiani ad eccellere in molti campi, se non i tutti.

La cucina è e resta un must dell’italianità, anche nel mondo, e la pasta è l’unico vero cibo che nessuno sa e potrà mai copiarci, senza contare il modo in cui viene cucinato e che causa le maggiori isterie degli italiani all’estero. Checco Zalone docet.

Senza fare generalizzazioni, noi italiani eccelliamo anche per furbizia, a tal punto che a volte pensiamo di esserlo sempre più degli altri, e di farla franca (ed a volte purtroppo è proprio così). Quando andiamo a fare la spesa abbiamo quindi ci si insinua sempre un dubbio: ma questo marchio di pasta userà grano 100% italiano?

Ecco la risposta a questa domanda:

Afeltra

Linee 100% italiane: solo “linea 100% grano italiano”

Agnesi

Linee 100% italiane: tutte

Alce Nero

Linee 100% italiane: tutte

AmoreTerra

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con varietà Senatore Cappelli o farro dicocco integrale molito a pietra

Antonio Amato

Linee 100% italiane: tutte

Araj

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con solo grano duro sardo

Barbagallo Di Mauro

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con semole da grani siciliani

Baronìa

Linee 100% italiane: tutte

Benedetto Cavalieri

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta principalmente con grani pugliesi e lucani

Az. Agr. Caccese

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta solo con semole coltivate in proprio nel territorio di Ariano Irpino (AV)

Carbone

Linee 100% italiane: tutte

Carla Latini

Linee 100% italiane: tutte

Casa Prencipe

Linee 100% italiane: tutte

Cavalier Giuseppe Cocco

Linee 100% italiane: solo linee “Sfoglia Pietra Bio” e “Sfoglia di Farro bio”

Conad

Linee 100% italiane: solo linea “Verso Natura bio”

Coop

Linee 100% italiane: solo linee “ViviVerde”, eccetto i formati a base kamut, e “Fior Fiore Coop”, eccetto le paste all’uovo

Despar

Linee 100% italiane: solo linea “Despar Premium”

Di Canossa

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con semole di grani duri coltivati in proprio

Di Martino

Linee 100% italiane: tutte

Ecor

Linee 100% italiane: solo linee “pasta di semola”, “pasta di semola integrale”, “pasta di farro semiintegrale”

Esselunga

Linee 100% italiane: solo linea “Esselunga Bio”

Eurospin

Linee 100% italiane: solo linea “Amo essere biologico”

Fabbri

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con semole e semolati di grani prevalentemente toscani, spesso da varietà antiche quali Senatore Cappelli, farro dicocco e Timilia

Faella

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con semole da grani pugliesi

Felicetti

Linee 100% italiane: solo linee “Monograno”, eccetto kamut, e biologica

Az. Agr. Bio Floriddia

Linee 100% italiane: tutte

Note:Prodotta esclusivamente da grani antichi coltivati in proprio

Fratelli Minaglia

Linee 100% italiane: tutte

Gentile

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con grani duri coltivati nel Sud Italia

Gerardo di Nola

Linee 100% italiane: tutte

Ghigi Linee 100% italiane: tutte

Girolomoni

Linee 100% italiane: tutte

Grano Armando

Linee 100% italiane: tutte

Granoro

Linee 100% italiane:solo linee “Dedicato” e biologica

Note: La linea “Dedicato” è prodotta con grano da filiera 100% pugliese

Graziano

Linee 100% italiane: tutte

Az. Agr. Guerrieri

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani di varie cultivar, incluso Senatore Cappelli e farro dicocco, coltivati in proprio.

Iper VOI – Valore Origine Italiana

Linee 100% italiane: solo linea “VOI – Valore Origine Italiana”

Note: prodotta cono solo grano duro siciliano.

Iris

Linee 100% italiane: tutte

Lagano

Linee 100% italiane: tutte

La Molisana

Linee 100% italiane: tutte

Laporta

Linee 100% italiane: tutte

La Pasta di Camerino

Linee 100% italiane: tutte

La Terra e il Cielo

Linee 100% italiane: tutte eccetto linea kamut.

La Tosca

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta solo con grano duro toscano

Leopardi di Norcia

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta solo da grani duri coltivati e moliti a pietra in Umbria, incluse varietà antiche

Libera Terra

Linee 100% italiane: solo linee bio, integrale e il formato “Paccheri Artigianali”.

Liguori

Linee 100% italiane: tutte

Mancini

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta solo con cereali coltivati in proprio

Marella

Linee 100% italiane: tutte

Martelli

Linee 100% italiane: tutte

Masciarelli

Linee 100% italiane: tutte

Misura

Linee 100% italiane: solo linea integrale “Fibrextra”.

Nicola Russo

Linee 100% italiane: tutte

Palandri

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con grano 100% da filiera toscana

Pasta Toscana

Linee 100% italiane: tutte

Pastificio Dei Campi

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con solo grano pugliese da varietà antiche

Poiatti

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani duri siciliani

Probios

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani antichi siciliani biologici.

Riscossa

Linee 100% italiane: solo linea “Riscossa Bio Integrale da grano 100% italiano”

Rummo

Linee 100% italiane: solo linea “Biologica integrale da grano 100% italiano”

Rustichella d’Abruzzo

Linee 100% italiane: solo linea “PrimoGrano”

Note: prodotta con grano 100% abruzzese

Santacandida

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con grano “khorasan” (kamut) 100% italiano

Setaro

Linee 100% italiane: tutte

Sgambaro

Linee 100% italiane: tutte

Az. Agr. Spigabruna bio

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con solo grano duro Senatore Cappelli coltivato in proprio

Solo Sardo

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con solo grano duro sardo

Terra di Luce

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con grano duro delle Colline Pisane

Consorzio Terre di Biccari

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta in provincia di Foggia solo con grani antichi coltivati in proprio

Tuodì

Linee 100% italiane: Solo linea “Pasta Riccio”

Unes

Linee 100% italiane: Solo linea “Viaggiator Goloso”

Valle Del Grano

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani duri siciliani

Vallolmo

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani duri siciliani

Verrigni

Linee 100% italiane: tutte

Vicidomini

Linee 100% italiane: tutte

Voiello

Linee 100% italiane: tutte

Fonte: Dissapore.com