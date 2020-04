Tempo di Lettura: 2 minuti

“L’Associazione Rinascita Commercianti Di Battipaglia lancia un grido d’allarme. Ordinanze buttate lì con superficialità ,stanno scuotendo il commercio violentemente con conseguenze disastrose irreversibili sul tessuto economico campano. Sanificazioni costose,orari ridotti,consegne a domicilio vietate da più di un mese ,stanno incidendo profondamente su piccole attività. Pasticcerie, bar, pizzerie, hanno perso fatturati a differenza di colleghi di altre regioni. Anche oggi si continua con questa disuguaglianza competitiva, basta guardare alla Toscana ed al Veneto che già da oggi hanno concesso l’asporto con ritiro in sede da parte del cliente. Mentre in Campania tutto è fermo. Ai politici regionali, all’Anci, ai politici locali, si chiede maggiore attenzione al sistema commerciale campano. I piccoli negozi di vicinato, definiti da sempre la spina dorsale dell’economia italiana stanno soccombendo a causa di sferzate di prepotenza esibizionistica fine a se stessa. Non si sta pensando alla salvaguardia di migliaia di famiglie e dell’indotto che il commercio a dettaglio, di somministrazione etc, produce. Le disattenzioni provocano un effetto domino di importante gravità, che sta iniziando a colpire anche il settore produttivo ed i suoi operai. Adesso basta, i politici devono lavorare per i cittadini, per la tutela della salute e della dignità del lavoro, non per eterne campagne elettorali. Ci aspettiamo maggiore attenzione, i commercianti non lavorano da due mesi in un territorio già provato da fattori negativi e pericolosi.”

Associazione Rinascita commercianti di Battipaglia ____Lucia Ferraioli