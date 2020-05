Bomba a Scafati, Grimaldi (PD): “Ennesima di questi anni. Siamo preoccupati”

Tempo di Lettura: 2 minuti

Michele Grimaldi, capogruppo democratici e progressisti, segretario PD Scafati parla cosi del triste episodio di questa notte:

“Questa notte a Scafati è scoppiata un’altra bomba. L’ennesima, di questi ultimi anni.

Le forze dell’ordine, come è giusto che sia, indagheranno su cause e moventi, e confidiamo troveranno celermente i colpevoli.

Rimane però in tutti noi la preoccupazione: per forze criminali che continuano ad agire fameliche e violente sul nostro territorio, mettendo a rischio l’incolumità della nostra comunità, e ferendo la nostra economia e – soprattutto – la nostra dignità.



Racket, spaccio, mercato illegale del gioco d’azzardo: ogni anno le relazioni degli organi inquirenti ricordano come il cancro della malavita e della camorra continui senza sosta ad attaccare la nostra città.



Andrebbe celermente ripristinato dal Comune lo sportello antiracket, andrebbe prodotta una stretta concreta contro il mercato nero delle slot-machine, andrebbero presidiati e riempiti di opportunità e cultura quei vuoti urbani che generano solo opportunità di illegalità.



Non si può e non so deve mai abbassare la guardia.

Bisogna reagire, e farlo in fretta. “