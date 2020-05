Covid-19: Anas a sostegno delle forze dell’ordine per i controlli su strada

Tempo di Lettura: 2 minuti

CAMPANIA, ANAS: COLLABORAZIONE CON LE FORZE DELL’ORDINE DURANTE TUTTA LA ‘FASE I’ DELL’EMERGENZA COVID-19 PER GARANTIRE CONTROLLI SULLA RETE STRADALE

filtraggi attivati sulle principali arterie di competenza Anas nella regione

E’ proseguito durante tutta la ‘Fase 1’ dell’emergenza Covid-19 il lavoro del personale Anas a supporto della Polizia Stradale, nei presidi per il controllo del rispetto delle limitazioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel dettaglio, le attività hanno riguardato la disciplina della circolazione, i filtraggi e la gestione della viabilità in punti strategici delle principali statali tra le quali – in particolare – la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” in provincia di Napoli e la 372 “Telesina”, tra le province di Benevento e Caserta.

I presidi di controllo hanno rappresentato – tra gli altri – uno strumento fondamentale nella lotta agli spostamenti immotivati che, vista l’emergenza sanitaria in corso, rischiavano di mettere in pericolo l’intera collettività.

Tali attività proseguiranno – secondo le indicazioni delle Forze dell’Ordine – anche durante la ‘Fase 2’ per verificare il rispetto di quanto previsto dalle attuali disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l'emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa).

