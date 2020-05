Cetara: nuovo caso positivo al Covid-19, le parole del sindaco

Tempo di Lettura: 1 minuto

Cetara un nuovo caso di positività al Covid-19. Si tratta di un 85enne, marito della donna risultata positiva al tampone martedì scorso, unica della batteria dei 200 test effettuati sulla popolazione in colaborazione con l’Unità di Crisi della Regione Campania e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

La notizia è stata data dal Sindaco Roberto Della Monica, ricevuti i risultati provenienti dal laboratorio analisi dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Come sua moglie, anche l’anziano non mostra i sintomi del Covid-19.

I due coniugi osserveranno un periodo di isolamento fino alla guarigione. Il caso è circoscritto e la situazione sembra essere sotto controllo.

In un messaggio rivolto alla cittadinanza, il Sindaco Della Monica invita alla responsabilità: «Vi chiedo di perseverare nelle azioni di responsabilità per la tutela della salute propria ed altrui. Solo in questo modo, potremo cominciare ad immaginare il ritorno alla normalità. Tutti ne abbiamo bisogno!!! Forza Cetara».