Coronavirus: il bollettino odierno in Italia, numeri mai così bassi

Tempo di Lettura: 3 minuti

Il bollettino giornaliero da ancora messaggi di speranza. Nuovi contagi (802), mai così pochi dopo il 6 marzo. Come numero di vittime (165), mai così poche dal 9 marzo, il giorno in cui le misure di limitazione agli spostamenti sono state decise per tutto il territorio nazionale.

Sono dati positivi anche oggi quelli del bollettino della protezione civile. Ed è il ventottesimo giorno di fila in cui cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. “Siamo ormai a circa un quarto del picco (4.068 ricoveri) di alcune settimane fa – spiega il virologo Guido Silvestri della Emory University di Atlanta – ma è l’entità del calo che impressiona. Le terapie intensive si stanno davvero svuotando. Ed è importante che scenda anche il numero dei ricoveri totali. Il virus se ne sta andando, a passo veloce, e noi lo accompagniamo volentieri alla porta”.

Dei 802 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 282 nuovi positivi (il 35,1% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 116 casi in Piemonte, 77 in Emilia Romagna, di 51 in Veneto, di 29 in Toscana, di 50 in Liguria e di 32 nel Lazio.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 1027 persone, 7 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 13618 persone, 216 meno di ieri. In isolamento domiciliare 68679 persone (-1295 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 165 persone (ieri le vittime erano state 194), arrivando a un totale di decessi 30560.

I guariti raggiungono quota 105186, per un aumento in 24 ore di 2155 unità (ieri erano state dichiarate guarite 4008 persone).

L’aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a -1518 unità (ieri erano stati -3119) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 802 (ieri 1083). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 51678 tamponi (ieri 69171).

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 64,4 tamponi fatti, il 1,6% come ieri. Negli ultimi tre giorni questo valore è stato in media del 2%.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 219070.