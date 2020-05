Salerno: sostegno al fitto delle abitazioni principali, presentate 1331 domande

Tempo di Lettura: 1 minuto

Allo scadere del termine fissato, le ore 12.00 odierne, sono state consegnate 1331 domande per l’assegnazione del contributo di SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI, previsto dalla Regione Campania in favore delle famiglie in difficoltà

economica e sociale a seguito della pandemia Covid-19.

La modalità telematica esclusiva di presentazione dell’istanza, grazie all’abnegazione degli uffici comunali ed alla preziosa collaborazione di Sindacati e CAF, ha permesso di evitare assembramenti presso gli uffici pubblici ed uscite da casa inutili. Inoltre grazie alla presentazione telematica ed al

sistema informatico predisposto, le pratiche sono state lavorate e classificate in modo rapido,

trasparente, rigoroso.

Le richieste, all’esito del richiesto controllo formale, saranno trasmesse alla Regione Campania che procederà, sempre tramite il Comune di Salerno, alla liquidazione del contributo agli aventi diritto.