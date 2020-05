Fase 2 in Campania, la richiesta delle estetiste a De Luca: “fateci riaprire dal 18 maggio”

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Si terrà questa mattina nella sede della Regione Campania l’incontro tra estetiste, acconciatori ed il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La richiesta della rappresentanza è semplice: quella di poter tornare a lavorare, come la maggior parte delle attività, dal 18 maggio.

«La riapertura delle attività di cura della persona non solo è più semplice di quella di altri settori,ma, soprattutto, è necessaria per fermare le attività a domicilio fatte in assenza di misure igieniche»: è questa la posizione di Antonio Cataldo, presidente della Claai Campania.

(fonte Il Mattino)