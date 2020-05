Covid-19, De Luca: “riapertura ristoranti spostata a giovedì”

Tempo di Lettura: 3 minuti

Il Governatore della Campania, attraverso la sua pagina Facebook, parla della situazione economica e non solo:

“Dal punto di vista economico possiamo essere orgogliosi, un piano economico di un miliardo di euro di importo e con questi tempi di realizzazione possiamo essere orgogliosi.

Quando il mondo politico fa i programmi il cittadino li misura dalla concretizzazione, se i soldi non arrivano abbiamo fatto poesie. Dopo tre settimane abbiamo già pagato 86000 piccoli imprenditori, i richiedenti sono 104000. Entro lunedì o martedì pagheremo anche gli altri.

Ringrazio i nostri uffici, soprattuto la dottoressa Somma per il lavoro eccezionale. In queste ore firmiamo il Protocollo d’Intesa con l’Inps per le pensioni al minimo fino a 1000 euro per maggio e giugno. L’Italia ha pensioni di 450 euro al mese, non è un paese civile. Per due mesi porteremo la pensione a 1000 euro, questo è nelle nostre possibilità.

Per l’agricoluta da oggi si ci può iscrivere al Bando sul sito della Regione. Per gli studenti universitari lunedì pomeriggio, apriremo la piattaforma per il bonus da 250 euro. Abbiamo mandato tutti i dati all’Inps per la Cassa Integrazione i ritardi non dipendono da noi.

Cosa succede lunedì? Le linee guida le valuteremo stasera, in queste ore farò dei colloqui con camere di commercio e rappresentanti di categoria, ritengo che sia necessario aprire tutto giovedì e non lunedì perché non possono neanche sanificare i locali i ristoratori e per prepararsi alle libertà che la regione vuole concedere. Vogliamo aprire tutto ma dobbiamo approvare delle misure diverse, che siano meno restrittive. Puntiamo alla distanza di un metro tra i controlli. Stiamo lavorando a pannelli protettivi da un tavolo all’altro. Se si riaprisse tutto lunedì la Finanza andrebbe a chiudere tutti i locali che non hanno avuto il tempo di prepararsi. A mio parere è giusto prendersi giorni in più per riaprire per sempre.

Da lunedì tutte le altre attività commerciali possono aprire dalle 7 alle 23. Si può aprire quando si vuole, riteniamo di dare la possibilità a tutti di ripartire. Parrucchieri, barbieri, tennis, gare senza pubblico di ippica, possono riprendere. Per le spiagge ci incontreremo nei prossimi giorni. La fascia costriera campana non è la fascia costiera di Emilia o Veneto, non si può mettere un ombrellone ogni 5 metri.

Per le seconde case è possibile spostarsi dentro la regione. La mobilità è consentita in ambito regionale. I campani in Campania possono andare ovunque.

