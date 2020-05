Covid-19, Cariello: “chiedo buon senso alle famiglie e agli adolescenti”

Tempo di Lettura: 3 minuti

Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, fa il punto della situazione Covid-19 in città:

“Ci avviciniamo alla fine della seconda settimana di fase2 di emergenza Covid-19 e necessario è un nuovo appello al buon senso delle famiglie ebolitane, soprattutto quelle degli adolescenti.

È a loro che mi rivolgo per chiedere maggiore collaborazione e consapevolezza del fatto che dall’emergenza vera e propria non siamo ancora usciti e che le comitive di 15, 20 ragazzi in giro per la Città, tra assembramenti e non rispetto delle prescrizioni, creano apprensione nella popolazione e continue richieste di intervento da parte delle forze dell’ordine.