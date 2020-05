Fase 2 e riaperture: arriva nuovo Dpcm, si attende ordinanza della Regione

Tempo di Lettura: 4 minuti

ROMA. E’ arrivato pochissimi minuti fa recante la firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte il nuovo Dpcm per le riaperture in questa nuova Fase 2. Mentre il documento, di fatto, lascia ampio margine di manovra e modifica da parte delle Regioni, all’interno sono contenute diverse linee guida da seguire.

Le anticipazioni fornite dal premier durante il discorso di ieri sono state confermate in toto.

Attività commerciali

Per le attività commerciali la Regione Campania non ha firmato l’accordo di stanotte. Come detto in precedenza De Luca ha deciso di posticipare la riapertura al 21 maggio. Solo le attività al banco avranno il via da domani. Le cose però potrebbero repentinamente cambiare nelle prossime ore.

Chiesa

Per quanto riguarda invece le messe continua ad essere sottolineato il distanziamento sociale. Ammessi in chiesa solo coloro che indosseranno mascherine e con una temperatura corporea non maggiore ai 37,5 gradi.

Si continuerà a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. Ok alla presenza di un organista, coro strettamente off limits.

Niente segno della pace ed il ministro straordinario dovrà curare l’igiene delle mani ed indossare i guanti monouso per la distribuzione dell’ostia, che dovrà essere data ai fedeli senza venire a contatto con le mani.

Le offerte verranno raccolte non durante la celebrazione ma con appositi contenitori collocati o all’ingresso in un altro luogo idoneo. Le regole valgono anche per altre funzioni, come Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie. La celebrazione della Cresima è rinviata.

Centri benessere

Attività sospese invece per i centri benessere, quelli termali (fatta eccezione per prestazioni rientranti nei livelli di assistenza “essenziale”), centri culturali e sociali.

Spettacoli e rappresentazioni teatrali

Per quanto riguarda opere teatrali o spettacoli bisognerà attandere invece il 15 giugno, data dalla quale si potrà entrare solo con posti a sedere preassegnati e distanziati. Massimo 1.000 persone per lo spettacolo all’aperto, 200 per quello chiuso.

Capacità di modifica alle Regioni, che possono stabilire una data diversa in base al contagio.

Piscine

Dal 25 maggio l’ok alla riapertura delle piscine, ma anche qui le Regioni saranno libere di anticipare o posticipare la data. Previsto l’obbligo di disinfezione di sdraio, lettini ed ombrelloni ad ogni cambio di persona/nucleo familiare. Possibilità di misurare la temperatura corporea. La densità di affollamento andrà calcolata. Nel Dpcm la formula indicata è quella di “7 mq di superficie a persona”.

Spostamenti fuori Regione/Stato

Dal 3 giugno nessuna divieto per quanto riguarda gli spostamenti fuori Regione o fuori dal territorio nazionale. Gli stati esteri verso i quali è possibile viaggiare sono gli Stati dell’Unione europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano.

Vietati invece gli spostamenti in altri paesi salvo comprovate esigenze lavorative o motivi di salute.

Cortei

Secondo quanto riportato dal Dpcm: “Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore”.

DPCM-17-05-2020-firmato_compressed (2)