Coronavirus: il bollettino odierno in italia, calano ancora i numeri

Tempo di Lettura: 1 minuto

In Italia ci sono 225.886 casi positivi al nuovo Coronavirus (+451 rispetto a ieri), di cui 127.326 guariti (+2.150) e 32.007 decessi (+99). Sono questi i numeri del bollettino aggiornato ad oggi, lunedì 18 maggio, dalla Protezione civile sull’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. Il numero dei contagiati continua così a scendere nel primo giorno della seconda parte della fase 2, quando sono state riaperte gran parte delle attività economiche, come bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Dei casi totali, 55.597 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 10.207 sono ospedalizzati e 749 (-13) sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Zero casi sono stati registrati in Basilicata, Sardegna, Umbria e Calabria. Effettuati in totale 3.041.366 tamponi, di cui 36.406 nelle ultime 24 ore.