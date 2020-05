Coronavirus il bollettino giornaliero in Italia, calano ancora i decessi

Tempo di Lettura: 1 minuto

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 21 maggio. I contagiati complessivi dall’inizio dell’epidemia sono adesso 228.006, dei quali 134.560 sono guariti e 32.486 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 60.960.

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 642 pazienti (ieri di 665); gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.792 persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 2.278 unità; i deceduti di 156. Sono 640 i malati in terapia intensiva, 36 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 51.051 su 60.960: l’83,7% del totale. Eseguiti, in un giorno, 71.679‬ tamponi: il totale nazionale ora è di 3.243.398 tamponi per una cifra di 2.078.860 casi testati. In sei regioni (e nella provincia di Bolzano), nelle ultime 24 ore, si sono registrati meno di tre casi nuovi: si tratta di Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Nessuna nuova vittima in otto regioni rispetto a ieri