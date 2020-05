Coronavirus: il bollettino giornaliero in Italia, nuovo record positivo

Tempo di Lettura: 1 minuto

Record positivo di nuovi casi, solo 300 in una giornata, il numero più basso dal 29 febbraio, all’alba dell’epidemia. Risalgono da 50 a 92 i decessi, ma ieri non era pervenuto il dato lombardo, che oggi segna comunque solo 34 vittime, mentre sabato erano 56. Pur se su molti meno casi resta però invariato il rapporto quasi di uno su due tra i nuovi contagi della Lombardia, 148 e il totale. Da notare che i tamponi sono però solo 35mila, anche se i contagi di oggi si riferiscono a test eseguiti circa 5 giorni fa. Altri 428 posti letto si liberano nei reparti ordinari Covid e 12 nella terapie intensive. Stabili i casi in Piemonte, oggi 48, ieri 43. Netto invece il calo in Emilia, dove si passa da 45 a 29 contagi e in Liguria dove i nuovi casi scendono da 53 a 17. Cinque le regioni e provincie autonome “Covid free”. Bolzano, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata, mentre la Sardegna registra un surreale meno 2, che è frutto ovviamente di precedenti sovrastime nei conteggi