Covid-19, Eboli: incontro per la ripresa scolastica. 28 persone in isolamento domiciliare

Tempo di Lettura: 3 minuti

Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, incontra i dirigenti scolastici per la ripresa del prossimo anno scolastico e non solo.

“Questa mattina ho incontrato i dirigenti scolastici delle scuole della nostra Città per valutare le modalità di ripresa del nuovo anno scolastico che dovranno tener conto, in ogni caso, delle disposizioni ministeriali in materia di contenimento del contagio da virus Covid-19. Con la grande collaborazione di ognuno sono certo che riusciremo a trovare le soluzioni migliori.

Con i presidenti delle associazioni di categoria, invece, abbiamo discusso delle possibili soluzioni per il rilancio del commercio e del turismo in Città in presenza delle restrizioni e delle normative vigenti.