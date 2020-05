Turismo: il New York Times riconosce la Costiera Amalfitana come “meta sicura”

Tempo di Lettura: 2 minuti

COSTIERA AMALFITANA. Mentre gli Stati Uniti d’America toccano un nuovo, tragico record nel numero dei contagi, c’è qualcuno che pensa comunque alle vacanze.

Il New York Times, una delle testate più autorevoli tra quelle americane riconosce anche la Costiera Amalfitana come “meta sicura” per queste vacanze estive ai tempi del Covid.

Dopo il primi riconoscimento, continuano gli elogi dai quotidiani statunitensi. Anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato l’articolo del NYT.

“La Campania indicata ancora una volta come esempio dai media internazionali.

Dopo aver inserito la Costiera Amalfitana tra le 10 mete globali da cui il turismo può ripartire in sicurezza, il New York Times, il più importante quotidiano al mondo, parla della riapertura della stagione balneare in Italia e lo fa con un ampio servizio a partire dalla spiaggia di Varcaturo.

“Campania Sicura””.