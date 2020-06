Da domani via libera alla mobilità tra regioni, ecco le precauzioni prese dalla Campania

Tempo di Lettura: 1 minuto

Da domani, 3 giugno, sarà concesso a tutti di circolare liberamente anche tra Regioni diverse, tenendo comunque conto le precauzioni da rispettare, quali il tracciamento dei turisti, i controlli con termoscanner, prenotazioni e questionari.

La Campania, ad un passo dalla piena uscita da questa fase di emergenza sanitaria, ha predisposto un alto numero di controlli, ricordando che in questi casi le precauzioni non sono mai troppe. E’ stato annunciato un attento aumento di controlli e test rapidi, ma si pianificano anche controlli alle stazioni, nei porti, all’aeroporto e ai caselli autostradal di Salerno e Napoli, dove addirittura il sindaco chiede che vengano effettuati i tamponi per chi arriva da fuori regione, facendo particolare attenzione a chi proviene da Lombardia, Piemonte e Liguria, regioni che stanno ancora lottando con questa pandemia.