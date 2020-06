Coronavirus: il bollettino giornaliero in Italia, quasi dimezzati i casi positivi

Tempo di Lettura: 1 minuto

Quasi dimezzati i contagi nelle ultime 24 ore: 177 anziché i 321 di ieri. E scendono in picchiata anche i nuovi casi in Lombardia, dove da 237 si passa a 84. Ma purtroppo crescono per il secondo giorno consecutivo i decessi, oggi 88 contro i 71 di ieri e i 55 di martedì. Ma come più volte ripetuto la curva delle morti è l’ultima a declinare nell’epidemia, riferendosi a contagi di diverse settimane prima. Scendono invece nettamente i ricoverati nei reparti ordinari Covid, meno 239, mentre nelle terapie intensive si liberano altri 15 posti. In risalita i tamponi effettuati, quasi 50mila. Salgono leggermente i nuovi casi in Piemonte ( +5), Liguria (+ 4) ed Emilia Romagna (+ 4). Sempre pochi, i nuovi casi di coronavirus in Veneto, con 4 contagiati registrati nelle ultime 24 ore, contro i due di ieri, che portano il totale a 19.168. Il bollettino regionale segnala 13 deceduti da ieri, di cui due negli ospedali, che portano il totale a 1.934.