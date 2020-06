De Luca: “Manifestazione opposizioni un’offesa alla dignità dell’Italia”

Tempo di Lettura: 1 minuto

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parla della manifestazione del 2 giugno di alcune forze politiche:

“Le manifestazioni di alcune forze politiche in piazza a Roma per il 2 giugno sono state una provocazione e un’offesa alla dignità dell’Italia.

Nella giornata di festa per l’Unità nazionale non può essere tollerato che non ci si raccolga intorno alla figura del Presidente della Repubblica.”