Cironavirus: il bollettino odierno in Italia, più di 500 nuovi contagi

Sono 518 i nuovi positivi da coronavirus in Italia, rispetto a giovedì. Lo riporta la Protezione civile secondo cui 402 sono in Lombardia. Le vittime sono 85 mentre è boom di guariti 1.886. Intanto in Veneto le scuole professionali riaprono per preparare al meglio l’esame per il diploma. Mentre a poco a poco le regioni si preparano alla Fase 3, il ministro della Salute Speranza mette in guardia: “Dobbiamo ancora essere prudenti”. Il settore alberghiero paga un prezzo altissimo: resta aperto solo il 40% degli hotel. Dal 15 giugno la Svizzera riapre i confini.