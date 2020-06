Coronavirus: il bollettino odierno in Italia, ancora molti casi in Lombardia

Tempo di Lettura: 1 minuto

Sono 197 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore in base al bollettino del 7 giugno 2020. Di questi ben 125 in Lombardia dove si registrano anche 21 decessi. I morti nell’intero Paese sono 53 e portano il totale dall’inizio della pandemia a quota 33.899. I contagi totali sono invece arrivati a 234.998. Si rilevano 759 nuovi guariti: in tutto sono 165.837. Restano 35.262 malati (attualmente positivi) di cui 287 in terapia intensiva, con una decrescita di 6 pazienti rispetto a ieri.

Coronavirus Italia, bollettino 7 giugno: 197 casi, più della metà in Lombardia. I morti sono 53





Rispetto a ieri si rileva una decrescita di 615 assistiti. Ancora 4.864 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 138 pazienti rispetto a ieri. 30.111 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.