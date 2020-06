Prima spiaggia libera fruibile a Marina di Eboli, le modalità d’accesso

Tempo di Lettura: 2 minuti

Da sabato 13 giugno, per tutta la giornata e fino alle ore 20.00, ogni giorno sarà possibile fruire della prima spiaggia libera a Marina di Eboli – Casina Rossa in via Giannattasio.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione, fino ad esaurimento delle disponibilità degli stalli.

È possibile prenotare, contattando il numero 391 488 4541 (riferimento del Nucleo Comunale di Protezione Civile) dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Ciascuna prenotazione, replicabile, dovrà essere relativa ad una sola giornata per volta.

All’atto della stessa occorrerà fornire le generalità del nucleo familiare o del gruppo che intende usufruire dell’accesso alla spiaggia.

Per ogni punto ombra, in spiaggia, è prevista la presenza di quattro, al massimo cinque persone, se facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Sarà garantito il monitoraggio all’entrata, nonché la delimitazione dei posti ombra, in modo da garantire le distanze previste dai provvedimenti in materia.

Assicurata, inoltre, la presenza dell’unità della Croce Rossa Italiana che garantirà assistenza sanitaria e supporto per il salvataggio in mare.

L’apertura della prima spiaggia libera a Marina di Eboli, fruibile nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti, rientra in un più ampio progetto che vede operare in sinergia il Comune di Eboli, Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, la collaborazione con Croce Rossa Italiana, Protezione Civile e l’associazione Assotartufai Campania.