Dispersi nelle grotte di Annibale di Nocera, salvati dal Soccorso Alpino

Nella serata di ieri, tramite il 112, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è stato attivato per 2 ragazzi dispersi in località Grotte di Annibale di Nocera. I due ventenni avevano smarrito il sentiero ritrovandosi in una zona boschiva, fortunatamente coperta della telefonia mobile, riuscendo così a fornire la posizione precisa.



Sono stati quindi raggiunti da una guida accompagnata dagli operatori della Sezione Volanti della Polizia di Stato e dai tecnici e sanitari del CNSAS. Questi ultimi dopo essersi sincerati delle condizioni sanitarie dei ragazzi li hanno accompagnati a valle ed affidati agli operatori del 118 per assistenza in via precauzionale.