Coronavirus: il bollettino giornaliero in Italia, situazione stabile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 238.275 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+262 rispetto alla giornata di ieri, conteggiando due ricalcoli effettuati a Bolzano e in Calabria; +0,1%; ieri +251). Di queste, 34.610 sono decedute (+49, +0,1%; ieri +47) e 182.453 sono state dimesse (+546, +0,3%; ieri +1.363). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 21.212 (-331, -1,5%; ieri -1558; il conto sale a 238.275 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia).



I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.474 (-158, -6%; ieri -235), di cui 152 in terapia intensiva (-9, -5,6%; ieri -7).