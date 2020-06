Regionali 2020, Stefano Caldoro il candidato di Fratelli d’Italia

Tempo di Lettura: 2 minuti

CAMPANIA. “Stefano Caldoro sarà il candidato che guiderà la coalizione di Centrodestra alle elezioni regionali in Campania. Giorgia Meloni e gli altri Leader hanno ufficializzato un accordo complessivo che individua i candidati in tutte le Regioni che andranno al voto.

Siamo pronti a fare una grande battaglia convinti che i campani sapranno giudicare i 5 anni di fallimenti del governatore uscente, che sapranno scegliere tra la serietà e la politica da avanspettacolo fatta di annunci e sparate propagandistiche a cui non sono mai seguiti i fatti. Siamo certi che Stefano Caldoro incarnerà il progetto politico della vera alternativa e che saprà guidare la coalizione alla vittoria con le sue spiccate doti di equilibrio e signorilità.

Con Stefano abbiamo già lavorato insieme e siamo certi di poter scrivere una nuova stagione di governo. Fratelli d’Italia è pronta a mettere in campo programmi e candidati in tutte le province ed essere la vera sorpresa di queste elezioni per incarnare anche sui territori la novità della politica di Giorgia Meloni. In questi mesi abbiamo avuto un atteggiamento sempre lineare e responsabile convinti di avere le energie migliori del centrodestra ma siamo stati sempre corretti e dialoganti nella convinzione che l’unità della coalizione rappresentasse un presupposto necessario per incarnare un progetto politico credibile.

Un grazie alla generosità dell’onorevole Edmondo Cirielli che si è messo a totale disposizione del nostro partito regionale per essere nome forte e autorevole da offrire alla valutazione. Gli siamo profondamente grati per la consueta generosità che da uomo di Partito ha sempre dimostrato. Ora andiamo a vincere”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.

(comunicato stampa)