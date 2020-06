Coronavirus in Italia: al minimo i decessi dall’inizio dell’epidemia

Tempo di Lettura: 1 minuto

Scendono ancora le vittime: sono 18 nelle ultime 24 ore, il nuovo minimo da inizio epidemia. Le vittime sono 6 in Lombardia, 4 in Piemonte, 2 in Lazio e Puglia e 1 rispettivamente Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Liguria. Nessuna vittima nelle altre regioni.

Pochi anche i nuovi casi, solo 122 tamponi positivi, la maggior parte sono in Lombardia, con 62 nuovi positivi (il 50,8% dei nuovi contagi). E soprattutto è basso anche il rapporto tra nuovi contagiati e casi testati, al minimo sia il dato nazionale che il dato lombardo.

Tra le altre regioni l’incremento di casi è di 6 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna, di 3 in Veneto, di 6 in Toscana, di 4 in Liguria e di 8 nel Lazio. Zero nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, provincia di Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.