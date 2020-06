Battipaglia: trovato l’accordo per portare l’Alta Velocità nel Comune, sinergia tra il consigliere Cammarano e la Sindaca

Tempo di Lettura: 2 minuti

Accordo per portare l’Alta Velocità a Battipaglia le parole del consigliere Cammarano

“Fin da quando siamo al governo del Paese ci battiamo per il potenziamento del servizio di trasporti regionale. Tra gli impegni che stiamo provando a realizzare, in stretta sinergia con il ministero dei Trasporti, c’è quello di portare alla stazione delle Ferrovie dello Stato di Battipaglia il servizio Alta Velocità. Il nostro obiettivo è quello di fare della cittadina salernitana, con i suoi oltre 50mila abitanti, uno scalo di riferimento di un ampio comprensorio della provincia di Salerno e in buona parte della Basilicata. Ieri pomeriggio insieme con i portavoce al Senato Francesco Castiello M5S e Felicia Gaudiano siamo stati dal Sindaco di Battipaglia Sindaca Cecilia Francese per definire una serie di parametri e proposte in vista di quello che rappresenta un obiettivo fondamentale non solo per la città di Battipaglia, ma soprattutto per un territorio che comprende le province di ben due regioni.

Con il primo cittadino abbiamo definito. Il progetto potrà prendere vita quando termineranno i lavori di ammodernamento della stazione di Battipaglia, attualmente in corso. L’idea è quella di integrare il progetto con una ‘Tariffa Promo’, grazie alla quale le compagnie Frecciarossa e Italo, provenienti da Salerno e dirette al Sud, non pagheranno alcun pedaggio per i treni provenienti dal Nord. Una iniziativa tesa a promuovere il turismo in Campania e al Sud.”