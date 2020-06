Cibo venduto illegalmente tra Napoli e Salerno: L’esito dei controlli

Tempo di Lettura: 2 minuti

Maxi operazione dei Carabinieri.

Sono state ispezionate 14 fra ditte, aziende agricole, oleifici e attività commerciali dai carabinieri dei reparti tutela agroalimentare di Salerno e Torino.

I controlli hanno riscontrato violazioni e portato, in provincia di Salerno, al sequestro di 20 kg di dolciumi per mancanza di rintracciabilità e 120 litri di vino rosso, detenuto in eccedenza rispetto alla giacenza contabile.

In provincia di Napoli sono state sequestrati 120 kg di patate prive di indicazioni utili a rinvenire la provenienza e recanti non conformità sanabili di carattere sanitario, rilevate dalla competente Asl.

Le sanzioni hanno interessato anche altre regioni, tra cui la Puglia e il Nord Italia, in provincia di Como, dove sono sati sequestrati svariati vasetti di miele di Manuka, non idoneo al consumo umano per valori di idrossimetilfurfurale (Hmf) superiori al limite consentito. È stato denunciato il titolare dell’azienda. Infine, in provincia di Pavia, sanzionata per 23.300 euro un’azienda agricola, per violazione delle prescrizioni riportate in etichetta dei fitofarmaci detenuti.

Sanzioni in totale per oltre 32 mila euro.

Fonte: Il Mattino