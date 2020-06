Spesa ai tempi del Covid: in Campania i generi alimentari aumentano del 3,3%

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Spesa ai tempi del Covid, gli effetti sugli scontrini degli italiani si fanno sentire anche in Campania. In special modo un aumento dei prezzi si è visto per quanto riguarda i generi alimentari.

A condurre l’indagine l’Unione nazionale dei Consumatori, che ha stilato la classifica delle Regione nelle quali si registrano i maggiori rincari.

In cima la Basilicata con eloquente +3,9%. Seguono Umbria, Lazio e Calabria (+3,4% per tutte), al terzo posto Campania e Sicilia (+3,3%).

(fonte La Città)