Coronavirus: 182 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore

I nuovi dati dell’epidemia di coronavirus in Italia parlano di 240.760 casi totali (la differenza indicata è di 187 in più rispetto a martedì, anche se il conto matematico indicherebbe 182: la differenza è da imputare ai ricalcoli effettuati in Puglia e nelle Marche), 34.788 decessi complessivi, 190.717 dimessi/guariti e 15.255 attualmente positivi. Nella giornata di martedì il contatore del coronavirus in Italia si era attestato su 240.578 casi totali (con un incremento di 142 casi rispetto a lunedì), 34.767 morti da inizio pandemia , 190.248 dimessi/guariti, 15.563 attualmente positivi.

I morti sono 21 in più rispetto al giorno precedente: pari a un incremento dello 0,06%. La crescita dei casi totali risulta invece dello 0,078%.

Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono sotto la soglia dei 90 – sono 87 – mentre 1.025 sono quelle ricoverate con sintomi e 14.143 in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i casi individuati dal sospetto diagnostico, questi risultano 222.564 (erano 222.901), mentre i casi identificati da attività di screening passano da 17.677 di martedì a 18.196 di mercoledì.

Sul fronte dei tamponi, dopo i 48.273 del 30 giugno, si passa ai 55.366 dell’1 luglio, per un indici rispetto ai nuovi casi dello 0,34%. Il totale dei tamponi sin qui effettuati è di 5.445.476 e il totale dei casi testati sale a 3.293.300.