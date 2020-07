Napoli: due arresti e 41mila euro di multa. I controlli dei Carabinieri

Tempo di Lettura: 1 minuto

I carabinieri hanno eseguito due arresti, quattro denunce, 140 veicoli controllati, 240 le persone identificate (70 delle quali già note alle forze dell’ordine) e contravvenzioni per 41mila euro.

I controlli sono stati eseguiti nei quartieri Barra e Ponticelli di Napoli, dai carabinieri della Compagnia di Poggioreale insieme con i militari del Reggimento Campania e dei Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli.

I militari hanno arrestato un 35enne di via Stadera e un 31enne di via Miccoli. Il primo dovrà scontare 2 anni di detenzione domiciliare perché colpevole di aver perpetrato vari furti aggravati.

Per i parcheggiatori abusivi, i carabinieri ne hanno denunciati 2 che son stati beccati – recidivi – in via Santa Maria del Pianto.