Coronavirus: il bollettino giornaliero sull’avanzamento dell’epidemia in Italia

Sono 241.419 i casi complessivi di coronavirus in Italia alle 17 di sabato 4 luglio, in crescita di 235 unità rispetto al giorno precedente (+0,10%). Nelle ultime 24 ore si sono registrate 21 morti (+0,06%) che portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 34.854. Le guarigioni, invece, sono arrivate a quota 191.944, all’insegna di un incremento dello 0,25% per cento. Al momento, in Italia, si contano 14.621 malati, -1,77% rispetto a venerdì. I ricoverati con sintomi sono 940, di cui 71 in terapia intensiva (otto in meno rispetto al giorno precedente). Questo il quadro che emerge dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità, elaborati sulla base di 51.011 tamponi effettuati. Nella giornata precedente, invece, i tamponi erano stati 77.096, mentre giovedì 2 luglio se ne registravano 53.243.

Nuovi focolai in provincia di Ravenna e a Trieste, mentre In Toscana si sono registrati 3 cluster familiari che rappresentano il 40% dei nuovi casi. Sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal territorio sulla diffusione della pandemia del coronavirus in Italia.